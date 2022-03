https://it.sputniknews.com/20220323/autorita-polacche-consegnano-ad-ambasciatore-russo-nota-su-espulsione-di-45-diplomatici-15692916.html

Polonia consegna ad ambasciatore russo nota su espulsione di 45 diplomatici per "spionaggio"

Le relazioni diplomatiche con Varsavia si conservano "formalmente", ha affermato l'ambasciatore russo in Polonia. 23.03.2022, Sputnik Italia

L'ambasciatore russo Sergey Andreev ha affermato di aver ricevuto una nota sull'espulsione di 45 diplomatici russi dalla Polonia. Il capo della missione diplomatica russa ha poi sostenuto che la parte polacca non ha motivazioni fondate per giustificare l'espulsione dei diplomatici russi. La Polonia aveva fatto sapere in precedenza di preparare l'espulsione di 45 diplomatici russi sospettati di spionaggio. Secondo l'ambasciatore, "non ci sono motivazioni" per sospettare i diplomatici di attività di spionaggio. I diplomatici russi espulsi dalla Polonia devono lasciare il Paese entro cinque giorni, ha riferito l'ambasciatore Sergey Andreev. Le relazioni diplomatiche tra Russia e Polonia si mantengono formalmente, ha aggiunto il massimo diplomatico russo a Varsavia.

