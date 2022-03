https://it.sputniknews.com/20220323/attacco-hacker-alla-rete-informatica-di-ferrovie-dello-stato-15694965.html

Attacco hacker alla rete informatica di Ferrovie dello Stato

Sarebbero causati da un attacco hacker i disservizi riscontrati da Ferrovie dello Stato e che stanno interessando alcuni sistemi di Trenitalia. 23.03.2022, Sputnik Italia

Secondo Ferrovie dello Stato, da questa mattina la rete informatica aziendale sarebbe sotto attacco hacker, infatti sarebbero "stati rilevati elementi che potrebbero ricondurre a fenomeni legati a un’infezione da cryptolocker", fa sapere l'azienda in una nota. Sono al momento in corso verifiche.In via precauzionale, è stata bloccata la vendita dei biglietti sia per quanto riguarda le biglietterie fisiche che quelle self-service all’interno delle stazioni, mentre la vendita online dei titoli di viaggio funziona correttamente.Questi disservizi, fa sapere infine Ferrovie dello Stato, non stanno comunque avendo effetti sulla circolazione ferroviaria, che sta procedendo regolarmente.

