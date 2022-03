https://it.sputniknews.com/20220323/ammiraglio-turco-in-pensione-le-mine-ucraine-nel-mar-nero-sono-una-seria-minaccia-15691091.html

Ammiraglio turco in pensione: le mine ucraine nel Mar Nero sono una seria minaccia

La Marina turca ha chiesto alle navi di tracciare le mine alla deriva dopo che l'FSB, il servizio federale per la Sicurezza della Federazione russa, ha... 23.03.2022, Sputnik Italia

Il quotidiano turco Hürriyet riferisce: "La marina ha emesso un avvertimento, esortando le navi a prestare attenzione a possibili mine alla deriva. È importante che tutte le navi nella regione e che navigano nello stretto stabiliscano una sorveglianza ravvicinata per le mine alla deriva. La scoperta di mine alla deriva dovrebbe essere immediatamente segnalata al centro coordinatore per le operazioni di soccorso".In precedenza, l'FSB aveva riferito che la Marina ucraina, dopo l'inizio dell'operazione speciale russa, aveva installato circa 420 mine sugli accessi ai porti di Odessa, Ochakov, Chernomorsk e Yuzhny. "Dato che le correnti di superficie verso sud predominano nelle aree dei porti ucraini elencati, non è esclusa la possibilità che le mine vadano alla deriva nel Bosforo e più lontano nei mari del bacino del Mediterraneo", afferma il rapporto.Il contrammiraglio in pensione della marina turca, Cem Gürdeniz, ha commentato la situazione intorno alle mine e la minaccia che rappresentano per la regione.“Queste mine vengono utilizzate per colpire la parte immersa delle navi che passano lungo il percorso su cui sono poste. Le mine del tipo YRM sono piccole e contengono 4 kg di esplosivo. Sono poste in acque poco profonde. Naturalmente, le mine di ancoraggio sono la principale minaccia, a causa del loro meccanismo sottomarino. A seconda della profondità, vengono tenute sospese per mezzo di un cavo d'acciaio, ma se il cavo si rompe durante una tempesta o una forte corrente, c'è la minaccia che vadano alla deriva. Una volta rotto il cavo, la mina si muove lungo la superficie come un qualsiasi oggetto galleggiante", ha detto Gürdeniz.Parlando del rischio che queste mine possono rappresentare per la Turchia, Gürdeniz ha affermato: “Le correnti nella regione si muovono in senso antiorario. Cioè, corrono da est a ovest. Si tratta quindi di mine alla deriva che, con un vento molto forte, possono avvicinarsi alle coste della Romania e della Bulgaria. Credo che la maggiore probabilità della comparsa di mine sia nel Mar Nero occidentale, fino alla Tracia e il Bosforo. Vale anche la pena sottolineare che il flusso del vento qui varia a seconda dell'entità della tempesta. Stiamo parlando di una distanza di oltre 400 miglia (oltre 640 km). Anche se il tempo di spostamento delle mine in questa direzione, sotto l'influenza del vento e della corrente, fosse di mezzo miglio/un miglio all'ora, prima che si palesino a sud passerebbe abbastanza tempo".Secondo Gürdeniz, le petroliere sulla linea Novorossiysk - Istanbul e le navi che percorrono la rotta Costanza - Istanbul potrebbero essere le più a rischio: “C'è un traffico intenso in questa regione. Pertanto, le navi che si avvicinano al Bosforo da est, tornando dal Mar Nero occidentale attraverso la rotta meridionale, dovrebbero essere le più vigili”.“Quello che mi preoccupa di più è il modo in cui l'Ucraina rimuoverà queste 420 mine in futuro, perché non ha una flotta per rilevarle e trattenerle”, ha concluso.

