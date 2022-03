https://it.sputniknews.com/20220322/ucraina-per-lex-presidente-della-camera-boldrini-la-crisi-non-si-risolve-con-linvio-di-armi-15676997.html

Ucraina, ex presidente della Camera Boldrini: la crisi non si risolve con l'invio di armi

Scettica sul decreto che prevede l'invio di armi in aiuto dell'Ucraina la deputata del Partito Democratico Boldrini: "le controversie non si risolvono con le... 22.03.2022, Sputnik Italia

"Trovo molto preoccupante che l'Unione Europea stia rispondendo a questa crisi inviando armi".Così Laura Boldrini, in diretta Instagram per Fanpage, sul tema dell'invio di armi in aiuto del regime di Kiev.L'ex presidente della Camera, nonché deputata del Partito democratico, si trova in dissenso al riesame del decreto legge che prevede proprio l'invio di armi in aiuto dell'Ucraina, tenendo conto, tra l'altro, anche dell'articolo 11 della Costituzione italiana, dove vengono citate proprio le controversie internazionali.La Boldrini, durante l'esame dello stesso decreto, si è astenuta, in controcorrente con la maggior parte dei dem.Per la Boldrini, insomma, mandare armi è una cosa che va ben "nella direzione opposta alla distensione", rincalzando: "la corsa agli armamenti è un tornare indietro di decenni". "Quella è la trappola di Putin. Non possiamo rispondere sul suo stesso terreno", aggiunge la Boldrini.Intanto, si attende l'intervento del presidente Vladimir Zelensky, programmato per domani in videoconferenza al parlamento italiano, mentre alcuni deputati tra i 5 stelle, ma non solo, invocano un intervento anche da parte del suo omologo, Vladimir Putin, sulla falsariga dell'idea di imparzialità.Difatti, proprio nei giorni scorsi,, in vista dei preparativi per l'atteso discorso di Zelensky alla Camera, la senatrice 5 stelle Laura Granato aveva appoggiato la proposta del grillino Nicola Grimaldi di invitare anche Vladimir Putin per un intervento.Quanto alle presunte richieste di aiuto, che presumibilmente dovesse fare il presidente ucraino Vladimir Zelensky all'Italia, la Boldrini sottolinea:

