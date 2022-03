https://it.sputniknews.com/20220322/ucraina-critiche-dalla-politica-italiana-allinvio-di-armi-cosi-si-alimenta-il-conflitto-15686450.html

Ucraina, critiche dalla politica italiana all'invio di armi: così si alimenta il conflitto

Ucraina, critiche dalla politica italiana all'invio di armi: così si alimenta il conflitto

Il senatore Lannutti, ex M5s passato al Gruppo Misto con Italia dei Valori, non è stato presente in aula per il discorso di Zelensky: così si giustificano gli... 22.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-22T17:04+0100

2022-03-22T17:04+0100

2022-03-22T17:04+0100

conflitto in ucraina

parlamento

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/714/79/7147972_0:56:1626:971_1920x0_80_0_0_d11322883cfd1ba65ffcdacf3a884dc7.jpg

Il senatore, ex M5s, Elio Lannutti è contro l'invio di armi in Ucraina e su Facebook scrive:Su Facebook, Lannutti spiega anche il perchè non era presente in aula oggi, 22 marzo, per il discorso del presidente ucraino Vladimir Zelensky, citando anche Antonio Gramsci ("La storia maestra di vita, non ha mai scolari."), Brecht e anche Neruda.E aggiunge che "chi vive nella bolla del 'pensiero unico', che non ammette critiche, bolla come fiancheggiatore di Putin tutti coloro che non si genuflettono alla dottrina USA-NATO, non accorgendosi che soffia sul fuoco della terza guerra mondiale termonucleare, che non avrà vincitori".Gli fanno eco anche i parlamentari di Alternativa, che si scagliano contro il governo Draghi: "Massima vicinanza al popolo Ucraino di fronte a questa aggressione, basta all'ipocrisia di chi invoca la pace inviando armi, come fa il Governo Draghi e la maggioranza che lo sostiene".I parlamentari del gruppo poi proseguono:Si aggiunge al coro di voci critiche anche il senatore Vito Petrocelli (M5s), presidente della commissione Esteri di Palazzo Madama, che su Twitter scrive: "Fuori da questo governo interventista, che vuole fare dell'Italia un paese co-belligerante". Lo ha scritto su Twitter il senatore del M5s Vito Petrocelli.

https://it.sputniknews.com/20220322/zelensky-interviene-in-videocollegamento-al-parlamento-italiano-e-polemica-15683900.html

https://it.sputniknews.com/20220322/salvini-da-zelensky-parole-di-pace-armi-in-ucraina-non-sono-la-soluzione-15682937.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

conflitto in ucraina, parlamento