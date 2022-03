https://it.sputniknews.com/20220322/svezia-2-dipendenti-di-una-scuola-uccise-da-giovane-in-attacco-allarma-bianca-15676544.html

Svezia, due dipendenti di una scuola uccise da un giovane in un attacco all'arma bianca

Svezia, due dipendenti di una scuola uccise da un giovane in un attacco all'arma bianca

Un adolescente è stato arrestato in relazione all'incidente, con l'accusa di omicidio, dopo che lo stesso ha informato la polizia e ha ammesso di essere il... 22.03.2022, Sputnik Italia

Due donne sulla cinquantina sono state uccise in un attacco alla Malmö Latin School. Un ragazzo di 18 anni, studente della scuola, è stato arrestato con l'accusa di omicidio.Il ragazzo, nell'azione, ha usato un'ascia e un coltello, riporta il quotidiano Aftonbladet.Poco dopo le 17:00 di lunedì pomeriggio è stato lanciato l'allarme per la presenza di alcuni feriti presso la scuola. Quando la polizia e l'ambulanza sono arrivate sul posto hanno trovato le due donne, dipendenti dell'istituto, gravemente ferite e hanno provveduto al trasferimento in ospedale.Si dice che lo stesso adolescente abbia chiamato la polizia e abbia ammesso di aver commesso gli omicidi. La polizia presume che l'uomo abbia agito da solo, ma il motivo dell'attacco non è chiaro.La polizia ha poi annunciato nella notte che entrambe le donne erano morte.Erano circa 50 le persone presenti nella scuola al momento dell'incidente. Nel corso della notte l'edificio scolastico è stato evacuato e perquisito. Secondo la polizia, al momento non ci sono indicazioni che altre persone abbiano partecipato all'azione.“C'è molto lavoro da fare per capire cosa è successo e il motivo alla base di questo terribile evento”, ha affermato Åsa Nilsson, capo della polizia locale di Malmö North.La polizia ha annunciato che vi sarà una conferenza stampa sull'incidente non appena emergeranno maggiori dettagli sul caso.

