Sondaggio Swg: FdI primo partito

In base ai dati della rilevazione, il partito di Giorgia Meloni è la prima forza politica, seguita da Pd e dalla Lega. I Cinque Stelle sono al quarto posto con... 22.03.2022

Con il 21,8% di consensi Fratelli d'Italia resta la prima forza politica in Italia, nonostante il leggerissimo calo, quantificato nello 0,1%, rispetto alla rilevazione precedente. Il Partito Democratico segue da vicino al secondo posto con il 21,6%, con una crescita dello 0,3%. In leggera risalita anche la Lega di Salvini, che conferma il terzo posto co il 16,4%. Questo è il quadro del sondaggio Swg sulle intenzioni di voto al 21 marzo. I Cinque Stelle sono al quarto posto con il 12, 9%, con un calo dello 0,1%, seguito a distanza da Forza Italia al 7,8% (-0,2%) e da Più Europa che si mantiene stabile al 5,2%. Articolo 1 cala dello 0,1% e si ferma a 2,4%, i Verdi invece incrementano la propria percentuale dello 0,3% e vanno al 2,3%. Sale, dello 0,1%, anche Sinistra italiana che va al 2,2%. Risultato analogo a Italia Viva che però perde lo 0,3% dall'ultima sondaggio sulle intenzioni di voto. Gli euroscettici di Italexit di Gianluigi Paragone, ex M5s, sono al 2%. Le interviste del sondaggio sono state condotte dal 16 al 21 marzo su un campione rappresentativo nazionale di 1.200 soggetti maggiorenni.

