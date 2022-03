https://it.sputniknews.com/20220322/russia-navalny-condannato-a-9-anni-di-carcere-per-truffa-e-vilipendio-alla-corte-15684875.html

Russia, Navalny condannato a 9 anni di carcere per truffa e vilipendio alla corte

Russia, Navalny condannato a 9 anni di carcere per truffa e vilipendio alla corte

La corte ha inoltre inflitto una multa di 1,2 milioni di rubli a Navalniy e 1 anno e mezzo di libertà vigilata, riferisce il corrispondente di Sputnik dal... 22.03.2022, Sputnik Italia

Il tribunale distrettuale Lefortovsky di Mosca ha condannato Alexey Navalniy a 9 anni di reclusione, per un processo in cui doveva rispondere dell'accusa di truffa e vilipendio alla corte. Nella precedente udienza, l'accusa aveva chiesto per Navalniy complessivamente 13 anni di carcere e una multa di 1,2 milioni di rubli.Com'è stato precedentemente riferito a Sputnik dal tribunale, il caso di frode è stato avviato più di un anno fa. Secondo l'inchiesta, Navalny ha rubato e speso per esigenze personali parte del denaro donato alla FBK*.Il secondo capo d'imputazione si riferisce all'insulto al giudice Vera Akimova, che ha condannato il blogger d'opposizione per aver diffamato il veterano della Seconda Guerra Mondiale Ignat Artemenko con una multa di 850mila rubli (8mila euro circa - ndr).Navalniy sta attualmente scontando la pena nel carcere di Pokrovskoy. È finito dietro le sbarre per aver violato il regime di libertà vigilata a seguito di una condanna per appropriazione indebita.*Organizzazione estremista-agente straniero illegale in Russia

