Rifondazione comunista sulla crisi in Ucraina: Draghi non rispetta la costituzione e perde occasione

Non risparmia le critiche alle azioni di governo il partito Rifondazione Comunista, con tanto di citazione della Costituzione, articolo 11, e sottolinea la... 22.03.2022, Sputnik Italia

Critica dai toni accesi quella che traspare da una nota di Rifondazione Comunista in riferimento alla attuale linea di governo tenuta nei confronti della crisi in corso nell'Ucraina.Nella nota dai toni aspri si fa menzione dell'articolo 11 della Costituzione italiana, di cui Mario Draghi "se ne frega", per citare testuali parole.L'articolo in questione, si sa, sancisce tra l'altro la linea dell'Italia in materia di neutralità e di controversie internazionali, che in effetti non sembra lasciare spazio all'invio di armi in appoggio quanto piuttosto il riccorrere auspicabile e auspicato alla diplomazia. Nei giorni scorsi si sono sollevate numerose voci di critica nei confronti dell'invio di armi all'Ucraina, con l'ex presidente alla Camera Laura Boldrini che ha dichiarato:

