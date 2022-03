Prototipo della console 'Home Pong' Atari venduta all'asta per 270mila dollari

"Nel 1975, Atari era riuscita a diventare dominante nel business dell'intrattenimento a gettoni ed era passata a costruire videogiochi per il mercato interno. Abbiamo dovuto far funzionare Pong su un singolo chip di silicio, in modo che il prodotto potesse essere costruito ad un prezzo accessibile per in consumatori", si afferma nel testo della lettera di Alcorn.