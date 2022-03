https://it.sputniknews.com/20220322/per-il-fmi-eventuale-default-della-russia-avra-impatto-globale-limitato-15689096.html

Per il Fmi eventuale default della Russia avrà "impatto globale limitato"

Per il Fmi eventuale default della Russia avrà "impatto globale limitato"

È probabile che le conseguenze per il sistema finanziario globale se la Russia non riuscirà a pagare i suoi debiti saranno "limitate", ha affermato oggi un... 22.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-22T21:14+0100

2022-03-22T21:14+0100

2022-03-22T21:14+0100

la situazione in ucraina

fmi

fondo monetario internazionale

russia

finanze

default

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/422/35/4223598_0:188:3500:2157_1920x0_80_0_0_14439421af84893ad1fb643cb079c4af.jpg

Gita Gopinath, capo economista del Fondo Monetario Internazionale, ha affermato che l'impatto di un default "sarebbe piuttosto limitato, perché i numeri che stiamo guardando sono relativamente piccoli da una prospettiva globale. Non è un rischio sistemico per l'economia globale".Allo stesso tempo la Gopinath ha rilevato che la Russia ha i mezzi per ripagare il suo debito estero. Secondo quanto da lei riferito, la Russia ha finora effettuato tutti i pagamenti dovuti sul suo debito estero. Ha aggiunto che la situazione intorno all'Ucraina rende le regole per effettuare i pagamenti non del tutto certe, quindi ci sono dei rischi. "Cosa osserviamo nel contesto dei prezzi del debito russo sul mercato", ha affermato.

https://it.sputniknews.com/20220302/fitch-ratings-numerosi-rischi-per-le-banche-ue-a-causa-delle-sanzioni-contro-la-russia-15405494.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fmi, fondo monetario internazionale, russia, finanze, default