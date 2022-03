https://it.sputniknews.com/20220322/mosca-critica-le-affermazioni-usa-sulle-armi-chimiche-russe-come-pericolose-insinuazioni-15680679.html

Mosca critica le affermazioni USA sulle armi chimiche russe come pericolose insinuazioni

Le affermazioni di Washington, secondo cui la Russia potrebbe usare armi chimiche e biologiche, non sono altro che insinuazioni dannose, ha affermato stamane... 22.03.2022, Sputnik Italia

"Non abbiamo né l'uno né l'altro. Quello che dicono gli americani sono insinuazioni maligne. Le sentiamo continuamente e da molto tempo diamo loro risposte esaurienti. Il fatto è che gli Stati Uniti non sono abituati ad ascoltare altri che sé stessi", ha detto Ryabkov.Il diplomatico ha osservato che gli Stati Uniti non hanno ancora distrutto le proprie scorte di armi chimiche, aggiungendo che Washington sta ritardando artificiosamente questo processo.L'intero arsenale russo di armi chimiche è stato completamente distrutto sotto il più stretto controllo internazionale nel 2017, ha ricordato.

