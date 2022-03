https://it.sputniknews.com/20220322/ministero-difesa-russo-distrutti-con-raid-di-precisione-obiettivi-esercito-ucraino-nel-donbass-15689294.html

Ministero Difesa russo: distrutti con raid di precisione obiettivi esercito ucraino nel Donbass

I raid di precisioni sono stati effettuati a Lisichansk e Kramatorsk, centri del Donbass ancora sotto il controllo delle forze governative ucraine. 22.03.2022, Sputnik Italia

Nella conferenza stampa serale sull'operazione militare in Ucraina, il ministero della Difesa russo ha riferito che sono stati distrutti depositi militari dell'esercito ucraino nelle località del Donbass di Lisichansk e Kramatorsk.Le forze armate russe sono avanzate di quattro chilometri in un giorno e hanno raggiunto le porte del centro di Novomikhailovka, dando la caccia ai soldati ucraini in ritirata della 54a brigata meccanizzata, ha detto durante un briefing il maggiore generale Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo. Nel corso dell'operazione militare speciale, l'esercito russo ha già distrutto più di 1.500 carri armati ucraini, di cui più 150 lanciarazzi multipli, ha aggiunto il portavoce del ministero della Difesa russo.L'aviazione operativo-tattica e militare russa ha colpito altri 83 obiettivi militari in Ucraina. Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

