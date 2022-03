https://it.sputniknews.com/20220322/mar-nero-ministero-della-difesa-turco-ha-avvertito-le-navi-di-possibile-rischio-mine-alla-deriva-15682211.html

Mar Nero, ministero della Difesa turco ha avvertito le navi di possibile rischio mine alla deriva

Il ministero della Difesa turco ha chiesto alle navi di tracciare le mine alla deriva, dopo che il servizio di sicurezza federale russo (FSB) ha affermato che... 22.03.2022, Sputnik Italia

Domenica, l'FSB ha affermato che la Marina ucraina ha installato circa 420 mine sugli accessi ai porti di Odessa, Ochakov, Chernomorsk e Yuzhne dall'inizio dell'operazione militare russa in Ucraina. L'agenzia non ha escluso la possibilità che le mine possano andare alla deriva fino allo stretto del Bosforo e oltre, fino ad entrare nel Mediterraneo, trasportate dalla corrente.Secondo il quotidiano, alle navi turche sarebbe stato chiesto di monitorare possibili mine alla deriva e di riferire tempestivamente al principale centro di coordinamento delle operazioni di soccorso nel caso in cui tali ordigni venissero rilevati.Il 24 febbraio, la Russia ha avviato un'operazione speciale per smilitarizzare e "denazificare" l'Ucraina, rispondendo alle richieste di aiuto delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk per contrastare l'aggressione delle truppe ucraine. Il ministero della Difesa russo ha affermato che l'operazione speciale prende di mira solo le infrastrutture militari ucraine e la popolazione civile non è in pericolo.

