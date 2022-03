https://it.sputniknews.com/20220322/leopardo-vaga-nello-stabilimento-della-mercedes-benz-in-india---video-15684038.html

Leopardo vaga nello stabilimento della Mercedes-Benz in India - Video

Uno stabilimento Mercedes-Benz in India è stato evacuato e sono stati chiamati sul posto gli esperti di fauna selvatica, quando un leopardo è entrato... 22.03.2022, Sputnik Italia

La polizia e gli ufficiali forestali di Junnar hanno risposto ad una chiamata per intervenire quando un leopardo è stato avvistato nello stabilimento Mercedes-Benz, nell'area del Chakan MIDC, vicino a Pune.L'ufficiale forestale Atul Mahajan ha detto che il leopardo è stato avvistato per la prima volta dal personale di sicurezza dell'impianto intorno alle 5 del mattino di lunedì."Nel giro di due ore la nostra squadra di soccorso del Manikdoh Leopard Rescue Center di Junnar ha raggiunto il posto. L'animale era intrappolato in un recinto. Il nostro personale, incluso un medico veterinario, ha preso una posizione adatta e ha sparato un dardo da una distanza adeguata", Mahajan ha raccontato al Times of India.Mahajan ha detto che il leopardo è stato portato al centro veterinario, dove i veterinari prima di rimetterlo in libertà lo hanno visitato.Mercedes-Benz ha detto che l'impianto è stato evacuato prima del salvataggio e che la regolare attività dello stabilimento riprenderà nel giro di un giorno.

