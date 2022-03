https://it.sputniknews.com/20220322/le-forze-armate-ucraine-hanno-sparato-otto-proiettili-a-donetsk-15677792.html

Le forze armate ucraine hanno sparato otto colpi a Donetsk

Nuovi bombardamenti questa mattina in atto su alcuni distretti di Donetsk, con proiettili di calibro vietato dalle convenzioni. 22.03.2022, Sputnik Italia

Le truppe ucraine hanno sparato otto colpi da 122 mm. al mattino, nel distretto di Petrovsky, alla periferia occidentale di Donetsk, riferisce su Telegram l'ufficio di rappresentanza della DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento del cessate il fuoco (JCCC).Il bombardamento è stato registrato alle 8:35 ed è stato effettuato dal lato dell'insediamento di Krasnogorovka.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di violenze e genocidio dal regime di Kiev per otto anni".Per questo è prevista la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina".Secondo il ministero della Difesa russo, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine.

