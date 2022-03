https://it.sputniknews.com/20220322/lambasciata-russa-negli-stati-uniti-respinge-accuse-dei-media-su-campi-di-filtrazione-a-mariupol-15677851.html

L'ambasciata russa negli Stati Uniti respinge accuse dei media su "campi di filtrazione" a Mariupol

In precedenza, il Washington Post, il Guardian e altri media, avevano affermato che i residenti di Mariupol venivano "deportati" in Russia dopo essere stati portati in "campi di filtrazione". I rapporti sono stati confutati dalle autorità all'interno della Repubblica Popolare di Donetsk.L'ambasciata ha affermato che le accuse si riferivano invece a punti di ispezione destinati ad essere utilizzati per i civili che lasciano l'area delle ostilità attive.La missione russa ha anche sottolineato che l'esercito ha istituito posti di blocco per i civili che lasciano la zona delle ostilità attive e ha aggiunto che l'esercito russo cerca di "ispezionare attentamente i veicoli diretti verso aree sicure", come mezzo per evitare operazioni di sabotaggio da parte dei battaglioni nazionalisti ucraini.Secondo i diplomatici russi, i resoconti dei media dovrebbero concentrarsi sui crimini dei militari ucraini, "che usano i propri cittadini come 'scudo umano' e piazzano armi pesanti nelle aree residenziali di Mariupol".Sempre lunedì, il colonnello generale Mikhail Mizintsev, capo del Centro di controllo della difesa nazionale russo, ha annunciato che i membri delle milizie neonaziste che hanno commesso atrocità di massa a Mariupol saranno trovati e puniti.Mizintsev ha fatto riferimento alle numerose dichiarazioni di civili innocenti che sono fuggiti dalla città, raccontando di come membri dei battaglioni volontari nazionalisti ucraini si sarebbero fatti scudo di loro per sparare contro i soldati russi e del Donbass. Mizintsev ha aggiunto che "tutte le testimonianze saranno esaminate in dettaglio".Mizintsev ha continuato dicendo che Kiev aveva ordinato a quei battaglioni nazionali di lasciare Mariupol in piccoli gruppi sotto le spoglie di civili, dopo che l'Ucraina aveva rifiutato l'offerta di condurre un'operazione umanitaria nella città, dichiarando che non si sarebbe mai arresa all'esercito russo.

