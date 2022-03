https://it.sputniknews.com/20220322/la-casa-daste-christies-annuncia-un-record-il-ritratto-di-marilyn-di-warhol-a-200-milioni-15680045.html

La casa d'aste Christie's annuncia un record: il ritratto di Marilyn di Warhol a $200 milioni

La celebre casa d'aste Christie's ha annunciato che l'asta di "Shot Sage Blue Marilyn" è in programma a maggio. 22.03.2022, Sputnik Italia

Il valore è inestimabile, o quasi: 200 milioni di dollari. Tanto dovrà sborsare il fortunato che vorrà portarsi a casa la famosissima opera, emblema e quintessenza della stessa Pop-Art.Il ritratto di Marilyn Monroe sarà così l'opera d'arte in assoluto più cara della storia dell'umanità venduta ad un'asta all'incanto.Tante le ipotesi su chi si farà avanti per l'acquisto, ma al momento nessun annuncio eclatante o degno di nota.Shot Sage Blue Marilyn, questo il nome originale dell'opera che da allora è stata riprodotta su qualunque supporto, datato 1964, delle misure 101,6 per 101,6 cm.Record nei record, poi, se pensiamo che il cento per cento dei proventi derivati dalla vendita saranno destinati in beneficenza.La vendita di Shot Sage Blue Marilyn sarà così l'asta filantropica con il più alto incasso dalla vendita del catalogo The Collection of Peggy and David Rockefeller avvenuta nel 2018.

