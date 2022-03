https://it.sputniknews.com/20220322/il-cicr-disposto-a-facilitare-levacuazione-attraverso-i-corridoi-umanitari-in-ucraina-15681655.html

Il CICR disposto a facilitare l'evacuazione attraverso i corridoi umanitari in Ucraina

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) è ansioso di lavorare per creare corridoi umanitari in Ucraina nel corso dell'operazione speciale russa in... 22.03.2022

Il presidente del CICR è stato in visita nel paese dell'Europa orientale dal 14 al 18 marzo, dichiarando:Il funzionario ha poi evidenziato il coinvolgimento del CICR nell'evacuazione delle persone dalla città di Sumy la scorsa settimana.Secondo il presidente, i membri del CICR sono recentemente riusciti a fuggire dalla città di Mariupol, che è circondata dalle forze russe, insieme a migliaia di altre persone.Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, circa 3,5 milioni di persone hanno già lasciato l'Ucraina per i paesi vicini, di cui 230.000 sono arrivate in Russia, dall'inizio della crisi. Circa 6,5 ​​milioni di ucraini hanno lasciato le proprie case per altre destinazioni.Il CICR ha ricevuto oltre 268 milioni di dollari per le sue attività in Ucraina durante l'operazione speciale russa in corso, ha affermato il presidente del CICR."Grazie alla generosità dei nostri donatori (...) abbiamo già ricevuto più di 250 milioni. Ora pianificheremo e spenderemo questi soldi con i migliori propositi e per l'assistenza umanitaria in tutta l'Ucraina", ha detto Maurer, osservando che l'organizzazione ha in programma di ricorrere al momento a 164 milioni di dollari.Maurer ha poi detto di aver discusso dell'espansione dell'assistenza umanitaria in Ucraina e di uno scambio di prigionieri con il governo del Paese, riportando 3 punti su cui è necessario lavorare da parte dell'organizzazione e delle parti in campo:Il funzionario ha anche affermato che Kiev dispone ancora di infrastrutture sanitarie e sociali funzionanti, nonostante i combattimenti durante l'operazione militare russa, ma Kharkiv e Mariupol sono tra le città in cui la situazione umanitaria è più terribile.

