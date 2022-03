https://it.sputniknews.com/20220322/cremlino-uso-armi-nucleari-solo-in-caso-di-minaccia-esistenziale-per-la-russia-15690033.html

Cremlino: uso armi nucleari solo in caso di "minaccia esistenziale" per la Russia

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Federazione Russa può utilizzare armi nucleari solo in caso di concreta minaccia all'esistenza del...

Crisi ucraina, Usa si consulteranno con alleati su circostanze per uso di armi nucleariLa Casa Bianca discuterà del potenziale uso delle armi nucleari con alleati e partner nel contesto della crisi in Ucraina, ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. "Il presidente Putin nei primi giorni del conflitto ha effettivamente sollevato lo spettro del potenziale utilizzo delle armi nucleari. È qualcosa di cui dobbiamo preoccuparci. Sulla base della nostra analisi attuale, fino ad oggi non abbiamo cambiato la nostra posizione nucleare. Ma monitoriamo costantemente quella potenziale contingenza e ovviamente la prendiamo sul serio per quanto possibile. Ci consulteremo con alleati e partner su quella potenziale contingenza tra le varie in esame e discuteremo quali sono le nostre potenziali risposte", ha detto Sullivan in una conferenza stampa a Washington.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

