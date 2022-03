Covid-19, per l'Oms l'UE ha revocato le restrizioni troppo presto

https://it.sputniknews.com/20220322/covid-19-per-loms-lue-ha-revocato-le-restrizioni-troppo-presto-15684773.html

L'Organizzazione mondiale della Sanità esprime una certa perplessità sulla fine delle misure di contenimento del Coronavirus. Per il direttore generale Hans... 22.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-22T18:29+0100

2022-03-22T18:29+0100

2022-03-22T18:29+0100

oms

italia

moldavia

ue

coronavirus

epidemia

virus

conferenza

europa

Il direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Hans Kluge, solleva la polemica, sottolineando come in Unione Europea si siano revocate in modo, a suo dire, troppo "repentino" le restrizioni imposte nel quadro della lotta alla pandemia di Covid-19.Il direttore generale è intervenuto in occasione di una conferenza stampa tenutasi a Chisinau, in Moldavia, dichiarandosi allarmato per la situazione epidemica nel continente europeo, pur riservando un cauto ottimismo.Nel corso del suo intervento ha citato, tra l'altro, la situazione di Francia, Regno Unito e Germania, paesi dove, a fronte di un'attenuazione dei casi dei mesi scorsi, si assiste oggi ad una nuova impennata, dovuta proprio alla presenza di sottovarianti.D'altronde, diversi virologi nei giorni scorsi avevano espresso perplessità sulla fine dello stato d'emergenza, come sulle esenzioni dalle misure introdotte a suo tempo nel piano di lotta alla malattia, quali mascherine, quarantene, tamponi e il super green pass sul lavoro.Oggi, a fronte di una nuova impennata di casi, si è voluto sottolineare, da parte dell'Organizzazione, come si debba ancora monitorare la situazione, non escludendo il ricorrere eventuale ad un nuovo inasprimento delle misure volte al contenimento del virus.

italia

moldavia

europa

