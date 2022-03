https://it.sputniknews.com/20220322/caro-prezzi-riduzione-delle-accise-su-carburanti-al-via-con-pubblicazione-su-gazzetta-ufficiale-15678494.html

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale e del decreto di legge, da oggi scattano i tanto auspicati sconti sulle accise sui carburanti.Il decreto legge dal titolo Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina contiene tutte le norme che porteranno ad una riduzione dei prezzi alle colonnine, per la gioia degli autotrasportatori, in primis, e di tutto il settore dei trasporti pubblici e privati poi.La misura si è resa necessaria a seguito dell'apertura della crisi nel paese ucraino, ma anche dei successivi rincari su cui la magistratura italiana sta indagando e su cui si sono aperte due inchieste, sul rischio che si sia trattato di speculazione.Il testo integrale pubblicato in Gazzetta recita:Serrati i controlli previsti su tutto il comparto, onde evitare possibili speculazioni, come dichiarato ancora in Gazzetta e con particolare attenzione all'operato della Guardia di Finanza:Le tanto paventate accise sui carburanti sono delle imposte che gravano su tutti i derivati del petrolio, vale a dire su benzina, gasolio, ma anche GPL ed oli lubrificanti.Incidono direttamente sui prezzi al consumatore. Il costo che quest'ultimo si vede costretto a pagare al rifornimento, infatti, è per metà imputabile alle stesse.Ora il governo ha deciso, con decreto ad hoc, di abbassarle nel quadro del Pnrr e delle contromisure in genere nei confronti dell'importante crisi economica che attanaglia il Paese, e dell'aumento progressivo dei prezzi del settore energetico in relazione alla crisi in corso in Ucraina.

