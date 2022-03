https://it.sputniknews.com/20220322/biden-i-missili-ipersonici-russi-sono-consequenziali-e-quasi-impossibili-da-fermare-15686745.html

Biden: i missili ipersonici russi sono "consequenziali" e "quasi impossibili da fermare"

Biden: i missili ipersonici russi sono "consequenziali" e "quasi impossibili da fermare"

La Russia è diventata il primo paese al mondo a raggiungere la moderna capacità ipersonica, dopo aver messo in servizio il sistema missilistico aria-terra con... 22.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-22T17:24+0100

2022-03-22T17:24+0100

2022-03-22T17:24+0100

joe biden

mondo

usa

washington

sicurezza

armamenti

missili ipersonici

russia

mosca

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/734/57/7345717_0:95:3305:1954_1920x0_80_0_0_de61c263fc8b8dc220184facf4a235d2.jpg

La Cina ha seguito l'esempio con il veicolo a scorrimento ipersonico DF-ZF ad ottobre 2019. Gli Stati Uniti stanno lavorando su una mezza dozzina di armi ipersoniche, ma non ne hanno ancora schierate nessuna.Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha riconosciuto le capacità dei missili ipersonici russi e ne ha commentato il loro utilizzo in Ucraina.I commenti del presidente fanno seguito ad un paio di attacchi missilistici di tipo Kinzhal, avutisi venerdì e sabato contro depositi di armi e carburante nell'Ucraina occidentale e centro-meridionale.Il primo attacco ha preso di mira un deposito sotterraneo fortificato di munizioni e missili a Delyatin, nella regione di Ivano-Frankivsk. La struttura è stata costruita nel periodo sovietico e progettata per resistere a un'esplosione nucleare. Il secondo attacco ha distrutto una base di carburante e lubrificanti a Konstantinovka, nella regione di Nikolaev, che secondo l'esercito russo fungeva da principale base di rifornimento utilizzata dalle forze di terra ucraine nell'Ucraina meridionale.Introdotto per la prima volta in servizio nel dicembre 2017 e trasportato a bordo di jet MiG-31K o bombardieri Tu-22 e Tu-160, il Kinzhal ha un'autonomia di oltre 2.000 km e una velocità massima fino a Mach 12 (14.700 km all'ora). Si dice anche che abbia la capacità di manovrare in volo, rendendo quasi impossibile l'intercettazione utilizzando le difese aeree attualmente esistenti.L'esercito russo ha riferito della distruzione di oltre il 90 per cento delle capacità di difesa aerea dell'Ucraina, nel corso della sua operazione militare in corso nel Paese. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno cercato di rafforzare le difese aeree di Kiev utilizzando gli S-300 e altri sistemi dell'era sovietica. Sabato, Reuters ha riferito che Washington e Ankara hanno discusso della "improbabile eventualità" che la Turchia consegni all'Ucraina i suoi sistemi S-400 recentemente acquisiti.

https://it.sputniknews.com/20220322/la-us-navy-schiera-gruppo-di-attacco-nel-mediterraneo-per-no-fly-zone-pronta-allordine-di-biden-15682467.html

usa

washington

russia

mosca

donbass

donetsk

lugansk

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, mondo, usa, washington, sicurezza, armamenti, missili ipersonici, russia, mosca, donbass, repubblica popolare di donetsk, repubblica popolare di lugansk, donetsk, lugansk, aeronautica