https://it.sputniknews.com/20220322/bari-furto-alla-basilica-di-san-nicola-rubate-reliquie-e-offerte-al-santo-15684306.html

Bari, furto alla Basilica di San Nicola: rubate reliquie e offerte al santo

Bari, furto alla Basilica di San Nicola: rubate reliquie e offerte al santo

Rubate a Bari Vecchia le reliquie di San Nicola e le offerte al santo. Gli inquirenti ritengono che il ladro non fosse un professionista: ha lasciato nella... 22.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-22T18:03+0100

2022-03-22T18:03+0100

2022-03-22T18:03+0100

bari, italia

san nicola

furto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/599/61/5996166_0:0:5400:3038_1920x0_80_0_0_77fb050ba6c72be6f0444199f3170b0b.jpg

Il ladro ha aspettato la notte per introdursi nella Basilica di San Nicola, a Bari Vecchia, e ha rubato reliquie e offerte del santo patrono della città, venerato da molti credenti in vari paesi, tra cui spicca particolarmente la Russia.Gli inquirenti stanno analizzando le riprese delle telecamere di sicurezza. Si ritiene che il ladro sia entrato tramite una grata rotta vicino alla facciata principale della Basilica.Sebbene le immagini non siano molto chiare, le forze dell'ordine ritengono che il ladro abbia agito da solo, indossando una mascherina e il cappuccio sulla testa.Gli inquirenti sembrano concordare sul fatto che il malfattore non fosse un professionista: molti oggetti di valore non sono stati toccati.Tra gli oggetti rubati al santo patrono di Bari ci sono comunque alcuni oggetti sacri: il libro con tre sfere d'argento, una croce in argento con alcune gemme e un anello in oro con alcune pietre. È stato il sagrestano a dare l'allarme, una volta arrivato il chiesa per la messa delle sei.

https://it.sputniknews.com/20220322/15683379.html

bari, italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bari, italia, san nicola, furto