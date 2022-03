https://it.sputniknews.com/20220322/autorita-confermano-nessun-superstite-nel-disastro-aereo-in-cina-meridionale-15686421.html

Autorità confermano: nessun superstite nel disastro aereo in Cina meridionale

Il volo China Eastern Airlines MU-5735, con a bordo 132 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio, è precipitato lunedì vicino alla città di Wuzhou, nella regione... 22.03.2022, Sputnik Italia

Nessun sopravvissuto è stato trovato dopo lo schianto del Boeing 737, mentre effettueva un volo interno da Kunming a Guangzhou lunedì 21 marzo, hanno confermato le autorità del Paese.In precedenza, il presidente cinese Xi aveva disposto un'inchiesta approfondita per quello che può essere la più grande sciagura aerea degli ultimi decenni.Ore dopo l'inizio delle operazioni di ricerca e soccorso, i media locali hanno riferito che nessun sopravvissuto è stato trovato tra i rottami del volo MU-5735. Secondo quanto riferito, l'aereo ha perso 6mila metri di quota in poco più di un minuto e si è schiantato in una zona montuosa boscosa vicino alla città di Wuzhou, nella regione del Guangxi.

