Ue creerà forza di reazione rapida di 5mila soldati

Ue creerà forza di reazione rapida di 5mila soldati

In una riunione a Bruxelles i ministri degli Esteri e della Difesa della Ue hanno concordato la prima idea comune nel campo della difesa e della sicurezza, la... 21.03.2022, Sputnik Italia

In precedenza è stato riferito che durante l'assemblea generale odierna dei ministri degli Esteri e della Difesa della Ue a Bruxelles era previsto di concordare una "bussola strategica". Secondo il documento nel quadro della nuova strategia di difesa "bussola strategica", è stato deciso di condurre esercitazioni congiunte regolari in mare e terrestri. L'approvazione finale della strategia è prevista in una riunione dei leader dei Paesi europei il 24 e 25 marzo. Il documento afferma, in particolare, che "l'UE deve agire in modo più deciso e rapido in una crisi, rafforzare la prontezza delle forze armate, degli esperti civili... E anche creare una forza europea di reazione rapida di 5mila soldati per un'azione rapida in diverse situazioni di crisi".

