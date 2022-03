https://it.sputniknews.com/20220321/truppe-aviotrasportate-russe-cacciano-i-battaglioni-nazionalisti-dalla-periferia-di-kiev-15665098.html

Truppe aviotrasportate russe cacciano i battaglioni nazionalisti dalla periferia di Kiev

Truppe aviotrasportate russe cacciano i battaglioni nazionalisti dalla periferia di Kiev

Secondo il ministero della Difesa della Federazione russa, i battaglioni in ritirata avrebbero lasciato veicoli militari e armi che le truppe russe... 21.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-21T08:56+0100

2022-03-21T08:56+0100

2022-03-21T08:56+0100

la situazione in ucraina

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/125/53/1255354_0:245:2773:1804_1920x0_80_0_0_ab64f9e3d68522c32a7d9367f820a21a.jpg

Le truppe russe hanno ottenuto successo durante la battaglia nei sobborghi di Kiev, ha riferito stamane, lunedì 21 marzo, il Ministero della Difesa."Le unità delle forze aviotrasportate russe hanno costretto i battaglioni nazionalisti e l'esercito ucraino a lasciare la periferia di Kiev, che, ritirandosi, ha lasciato carri armati, AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle), molte armi da fuoco, armi anticarro e munizioni", si legge in una dichiarazione ufficiale.L'elenco dei trofei include carri armati T-64 e T-72, nonché armi anticarro Panzerfaust 3 di fabbricazione tedesca, sistemi missilistici 9K38 Igla e altre armi.Negli ultimi giorni, l'esercito russo ha compiuto notevoli progressi durante l'operazione speciale in Ucraina, mentre le milizie del Donbass hanno rivendicato molteplici insediamenti, liberandoli dalle forze di Kiev.La Russia ha lanciato la sua operazione speciale in Ucraina il 24 febbraio, dopo che le truppe di Kiev hanno intensificato gli attacchi contro le repubbliche del Donbass, costringendo a evacuazioni di massa. Mosca ha sottolineato che l'operazione è stata avviata per salvare le persone di Donetsk e Lugansk, che hanno sofferto per una guerra durata otto anni condotta contro di loro dalle forze ucraine, e ha affermato che l'obiettivo dell'operazione è la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo