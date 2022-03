https://it.sputniknews.com/20220321/tra-i-russi-telegram-ha-un-altro-passo-15671144.html

Tra i russi Telegram ha un altro passo

Nelle prime due settimane di marzo, Telegram ha superato per la prima volta WhatsApp in Russia in termini di popolarità: la sua quota sul traffico totale di... 21.03.2022, Sputnik Italia

Gli specialisti dell'azienda hanno analizzato il traffico di rete mobile utilizzando strumenti Big Data.La popolarità del servizio è cresciuta sullo sfondo delle restrizioni all'accesso ad altri social network.Come nota l'azienda, Telegram è diventato non solo uno strumento di comunicazione, ma una delle principali fonti di contenuto informativo. Il servizio ha iniziato a crescere attivamente dal 24 febbraio."Telegram è diventato anche leader in termini di consumo di traffico mobile al giorno: in media, un utente spende 101 megabyte di traffico sul servizio, gli utenti WhatsApp - 26 megabyte, Viber - 8 megabyte", aggiunge lo studio.

