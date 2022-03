https://it.sputniknews.com/20220321/strage-di-carnevale-in-belgio-alla-guida-dellauto-piombata-sulla-folla-due-cugini-siciliani--15672207.html

Strage di Carnevale in Belgio, alla guida dell'auto piombata sulla folla due cugini siciliani

Svolta nella vicenda dell'incidente accorso ieri nella cittadina di La Louvière, in Belgio: alla guida del mezzo che ha travolto a folle velocità un gruppo di... 21.03.2022, Sputnik Italia

Sono siciliani i 2 uomini che ieri hanno spinto un Bmw a folle velocità sulla folla in attesa di una manifestazione in occasione del carnevale, provocando la morte di 6 persone ed il ferimento di 27 altre. Si tratta per la precisione di due cugini originari di Comitini, paesino in provincia di Agrigento. L'incidente è avvenuto a La Louvière, comprensiorio municipale che racchiude alcune cittadine della Vallonia, in Belgio. La comunità di Volturara Irpina è sconvolta, dato che tra i 6 morti 3 sono per l'appunto italiani originari del comune dell'avellinese.Gli inquirenti hanno provveduto al fermo dei due giovani, e al sequestro del mezzo, in attesa che vengano effettuati gli esami tossicologici di rito. Da indiscrezioni di stampa sembra che a uno dei due fosse già stata ritirata la patente in precedenza. Ora gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta sequenza degli avvenimenti e le modalità che hanno portato al terribile incidente.Esprime cordoglio per l'accaduto il sindaco del comune irpino di cui erano originarie 3 delle vittime dell'incidente di ieri a La Louvière, sottolineando come gli stessi non avessero mai reciso i propri legami con la madrepatria. I 3 stavano assistendo insieme ad altre duecento persone al raduno delle maschere di Carnevale nel paesino belga.

