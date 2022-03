Se Occidente introduce embargo su petrolio russo prezzo schizzerà a 300 $ al barile

"Certo, tutti gli scenari sono stati tenuti in considerazione. I più difficili, che si possano immaginare. Partiamo dal fatto che non saremo passivi e diversificheremo le forniture. Il petrolio, dopotutto, non è un tubo, per lo più. Fondamentalmente, si tratta di navi cisterna che possono essere consegnate in altre regioni. Pertanto, creeremo schemi e catene logistiche. Le aziende generalmente lo fanno. Se il petrolio verrà venduto con uno sconto, verrà acquistato con piacere. Guadagneremo meno, ma saremo in grado di riconfigurare le forniture di petrolio", ha detto Novak ai giornalisti.