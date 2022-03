https://it.sputniknews.com/20220321/sanzioni-russia-risponde-al-giappone-stop-a-negoziati-su-trattato-di-pace-per-wwii-15674741.html

Sanzioni, Russia risponde al Giappone: stop a negoziati su trattato di pace per WWII

La Russia rinuncia a negoziare il trattato di pace con il Giappone a seguito delle azioni ostili di Tokyo in relazione alla situazione in Ucraina, riporta il... 21.03.2022, Sputnik Italia

Si chiarisce che tale misura è presa in considerazione dell'evidente natura ostile delle misure unilaterali imposte dal Giappone alla Russia in relazione alla situazione in Ucraina. In aggiunta la Russia, in risposta alle sanzioni di Tokyo, sospende il regime senza visti per i cittadini giapponesi che volevano recarsi verso le Isole Curili meridionali, ha affermato il ministero degli Esteri russo.

