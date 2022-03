Russia elimina 80 mercenari e radicali ucraini a un centro di addestramento - Aggiornamenti

Perdita di ammoniaca segnalata presso l'impianto chimico della città ucraina di Sumy

Una perdita di ammoniaca si è verificata nello stabilimento "SumyKhimProm", ha affermato Dmitry Zhivitsky, capo dell'amministrazione regionale di Sumy, nell'Ucraina. Secondo lui, l'incidente è avvenuto nella notte, alle 3:30 italiane.

Sul posto le squadre di emergenza. La città di Sumy non è al momento minacciata, grazie alla direzione favorevole del vento.

Sabato scorso, il colonnello generale Mikhail Mizintsev, capo del Centro di controllo della difesa nazionale russo, ha affermato che i nazionalisti in Ucraina stanno preparando provocazioni con l'utilizzo di sostanze chimiche tossiche per incolpare successivamente di quanto accaduto l'esercito russo. In particolare, presso l'impianto di SumyKhimProm sono stati minati depositi di ammoniaca e cloro per avvelenare in massa gli abitanti della regione di Sumy in caso di arrivo dei militari russi.