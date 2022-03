https://it.sputniknews.com/20220321/patuanelli-tranquillizza-non-ci-saranno-scaffali-vuoti-15674942.html

Patuanelli tranquillizza: non ci saranno scaffali vuoti

Il ministro delle Politiche Agricole è intervenuto a margine del Consiglio sull'agricoltura della Ue. 21.03.2022, Sputnik Italia

Stefano Patuanelli ha respinto lo scenario, secondo cui in Italia si potrebbero creare problemi negli approvvigionamenti dei prodotti alimentari a seguito del caro carburanti e del conflitto in Ucraina.Il ministro ha aggiunto di auspicarsi la fine del conflitto il prima possibile, pur ribadendo che in ogni caso in Italia non ci saranno problemi negli approvvigionamenti alimentari.

