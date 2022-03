https://it.sputniknews.com/20220321/oltre-1-milione-di-iracheni-potrebbero-aver-patito-conseguenze-delluso-di-proiettili-di-uranio-usa-15675468.html

Oltre 1 milione di iracheni potrebbero aver patito conseguenze dell'uso di proiettili di uranio Usa

Oltre 1 milione di iracheni potrebbero aver patito conseguenze dell'uso di proiettili di uranio Usa

21.03.2022

Domenica scorsa è stato il 19° anniversario dell'invasione dell'Iraq da parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti. La ragione ufficiale dell'invasione era un presunto legame tra il regime dell'allora presidente iracheno Saddam Hussein e il terrorismo internazionale, così come l'accusa della Cia della presenza di scorte di armi di distruzione di massa in Iraq, peraltro mai stata provata. A seguito dell'invasione, Hussein fu rovesciato e giustiziato. Secondo l'esperto, l'esercito americano ha utilizzato per la prima volta munizioni all'uranio impoverito in Iraq durante l'operazione Desert Storm nel 1991, quando ha utilizzato fino a un milione di questo tipo di proiettili. Al-Azzawi ha affermato che oggi fino al "15% dei bambini nati in città" soffre di difetti alla nascita congeniti causati dall'uso di armi proibite da Washington, con il 5% che alla fine muore precocemente. L'esperto ha osservato che le armi radioattive hanno colpito gli iracheni anche dopo la guerra. Le discariche di rottami militari distrutte durante le campagne militari statunitensi sono una fonte di radiazioni costanti e un focolaio di malattie pericolose. Secondo al-Azzawi, attualmente ci sono fino a 22 discariche di questo tipo in Iraq. Inoltre, le tempeste di sabbia contribuiscono alla diffusione delle radiazioni, ha aggiunto l'esperto. Secondo l'esperto, prima gli Stati Uniti, poi le autorità nominate dall'amministrazione dell'occupazione, per molti anni hanno ignorato e negato l'esistenza del problema. L'uranio naturale è composto da tre isotopi, principalmente di U-238, ma anche di U-235. L'uranio rimasto dopo la separazione dell'isotopo U-235 dal minerale di uranio è chiamato impoverito. Nell'industria militare, l'uranio impoverito viene utilizzato, in particolare, per la produzione di munizioni in grado di distruggere robuste costruzioni in cemento armato. Secondo gli esperti, l'uranio impoverito può causare il cancro e altre gravi malattie.

