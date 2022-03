https://it.sputniknews.com/20220321/new-york-raro-fumetto-della-marvel-battuto-allasta-per-piu-di-24-milioni-di-dollari-15674196.html

New York, raro fumetto della Marvel battuto all'asta per più di 2,4 milioni di dollari

La rarissima prima pubblicazione è andata ad un anonimo collezionista. ll fumetto, conosciuto come "Marvel Comics #1 pay copy" contiene un episodio... 21.03.2022, Sputnik Italia

La rarissima prima pubblicazione è andata ad un anonimo collezionista. ll fumetto, conosciuto come "Marvel Comics #1 pay copy" contiene tra l'altro un episodio dell'originale Human Torch, alias la Torcia Umana che ha dato l'idea al noto e successivo personaggio dei Fantastici Quattro reso famoso tra l'altro da film e serie varie della nota casa americana di fumetti Marvel.La rara "opera prima" è andata all'asta per la ragguardevole cifra di oltre 2,4 milioni di dollari, ed è denominata con la sigla ""Marvel Comics #1 pay copy" a causa del metodo di pagamento utilizzato dall'editore Lloyd Giacca per la registrazione degli stessi per gli artisti alle sue dipendenze, con la dicitura appunto di "copia a pagamento", leggasi "nota di rimborso", scritta a mano. All'interno del raro primo episodio anche "Submariner", oltre che il già citato "Human Torch", italianizzato nel BelPaese in "La Torcia Umana".Non è stato reso noto il nome dell'acquirente, ma stando ad indiscrezioni di stampa, sarebbe un noto collezionista del settore dei Comics.

