Morte dei 2 giovani travolti sul lago di Garda, tribunale di Brescia condanna i 2 manager tedeschi

4 anni e 6 mesi per il manager che era al timone al momento della tragedia, 2 anni e 6 mesi per l'uomo che lo accompagnava. 21.03.2022, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/11836508_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_ccece9fc65dc4c31ca4a9af57b02d55e.jpg

A 9 mesi dal tragico incidente che ha portato alla morte di Giada Nedrotti e Umberto Garzarella, i due giovani del bresciano travolti da un motoscafo mentre erano su un gozzo all'ancora nelle acque del lago di Garda, arriva la condanna per i due manager tedeschi responsabili dell'impatto mortale. L'uomo che al momento dell'incidente si trovava al timone dovrà passare 4 anni e 6 mesi in carcere, mentre il suo accompagnatore ha ottenuto una condanna a 2 anni e 6 mesi. I due erano stati accusati dal pubblico ministero di "omicidio colposo, naufragio e omissione di soccorso".Subito dopo l'incidente avevano fatto ritorno in patria, stabilendo come domicilio effettivo l'indirizzo del loro legale in Italia.Così avevano riferito dell'incidente due testimoni, citati da tgcom24:Oggi arriva la condanna per una negligenza costata tristemente la vita a due giovani.

