Monito del Papa contro l'invio delle armi in Ucraina: "non è scelta neutrale"

Monito del Papa contro l'invio delle armi in Ucraina: "non è scelta neutrale"

21.03.2022

2022-03-21

2022-03-21T17:38+0100

2022-03-21T17:38+0100

Papa Francesco ha criticato la scelta di alcuni Paesi di inviare armi in Ucraina, in quanto per risolvere il conflitto serve il dialogo durante l'udienza nella Sala Clementina ai membri dell'Organizzazione di volontariato "Ho avuto sete". In aggiunta ha criticato l'aumento delle spese militari, che secondo il Santo Padre, sottraggono qualcosa a chi ha veramente bisogno di aiuto.In precedenza era stato riferito che sullo sfondo del conflitto ucraino la Germania avrebbe aumentato le sue spese militari. In particolare, secondo la Reuters, Berlino vorrebbe acquistare fino a 35 esemplari di caccia F-35 prodotti dalla società statunitense Lockheed Martin per sostituire i suoi obsoleti Tornado.

