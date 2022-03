https://it.sputniknews.com/20220321/ministero-difesa-russo-a-kiev-centri-commerciali-usati-come-depositi-di-munizioni-da-nazionalisti-15674419.html

Ministero Difesa russo: a Kiev centri commerciali usati come depositi di munizioni da nazionalisti

Ministero Difesa russo: a Kiev centri commerciali usati come depositi di munizioni da nazionalisti

Le truppe russe hanno distrutto una batteria del sistema missilistico a lancio multiplo ucraino e un deposito con le munizioni per questo tipo di armamento allestito dai nazionalisti in un vecchio centro commerciale alla periferia di Kiev, ha affermato il ministero della Difesa russo. Secondo il dicastero, l'esercito russo ha usato armi di alta precisione per eliminare la base nazionalista.Il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov ha affermato che l'ubicazione della base ucraina è stata ottenuta dall'intelligence in base alle informazioni di diverse fonti. Il portavoce ha osservato che questa è solo un'ulteriore prova delle azioni criminali del regime di Kiev, che utilizza le infrastrutture civili in aree densamente popolate per dispiegare artiglieria e batterie di lanciamissili.

