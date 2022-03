Medico ucraino invoca "la castrazione" dei prigionieri di guerra, il CI russo aprirà un caso

"L'attrezzatura tecnica di Putin brucia bene, i corpi dei soldati di Putin puzzano, ma non sono più una minaccia, io ai miei medici ho sempre dato istruzione di essere "umani", e di considerare un ferito già non più come nemico, bensì come un paziente, ma adesso (ho dato) un ordine molto duro, vale a dire di castrare tutti gli uomini (feriti), loro (i soldati russi, n.d.r.) non sono persone ma scarafaggi, e così grazie a tutti i medici che sono impiegati a salvare pazienti, i russi moriranno in grande quantità, chi viene qui ricorderà l'orrore della terra ucraina così come i tedeschi ricordano Stalingrado, e verranno tutti giudicati".