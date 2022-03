https://it.sputniknews.com/20220321/lotta-alla-mafia-gratteri-scettico-sugli-aiuti-del-governo-non-ci-sta-aiutando-15671770.html

Lotta alla Mafia, Gratteri scettico sugli aiuti del governo: "Non ci sta aiutando"

Lotta alla Mafia, Gratteri scettico sugli aiuti del governo: "Non ci sta aiutando"

Il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri esprime un giudizio pesante sull'operato del ministro Cartabia e in generale, di questo governo... 21.03.2022, Sputnik Italia

In occasione dell'incontro dal tema "La Calabria e il porto di Gioia Tauro nello scenario competitivo del Mediterraneo", incontro organizzato nel quadro del Regional Day-Regione Calabria per Expo 2020 Dubai, il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri critica l'azione di governo in relazione alla lotta alle mafie. Il procuratore rincara la dose aggiungendo di sperare in un nuovo elettorato con "una visione sulla sicurezza ma soprattutto sulla trasformazione delle mafie, che non sparano e che non uccidono ma che comprano tutto ciò che è in vendita e che comprano soprattutto le persone", sottolineando come il fenomeno criminale negli ultimi anni abbia subito una vera e propria trasformazione, passando a forme di guadagno "più pulite", lasciandosi alle spalle la vera e propria criminalità e i fatti efferati che da sempre contraddistinguono il metodo mafioso, senza per questo divenire meno pericoloso e meno radicato.

