L'Egitto mette in mostra tombe appartenenti ad antichi funzionari di alto rango

Il sito dove sono state ritrovate le tombe fa parte di una necropoli faraonica nell'antica capitale egizia Menfi, che comprende anche le famose Piramidi di... 21.03.2022, Sputnik Italia

Il Ministero del Turismo e delle Antichità dell'Egitto ha mostrato i reperti archeologici che sono stati portati alla luce nella necropoli di Saqqara, a 24 km dal Cairo, all'inizio di questo mese.I reperti includono cinque antiche tombe risalenti all'Antico Regno, che va dal 2.700 a.C. al 2.200 a.C. circa, e al Primo Periodo Intermedio, che durò per circa 125 anni dopo il crollo dell'Antico Regno.Secondo il segretario generale del Consiglio supremo delle antichità Mostafa Waziri, le tombe appartenevano ad alti funzionari reali, come governanti regionali e supervisori di palazzo dell'antico Egitto. Sebbene le tombe siano state portate alla luce nel marzo 2022, gli scavi nel sito sono iniziati a settembre 2021 e non dovrebbero interrompersi.I ricercatori affermano che una delle tombe apparteneva ad un alto ufficiale di nome Iry. Nella tomba è stato rinvenuto un sarcofago in pietra calcarea, decorazioni e statuette lignee.I funzionari egiziani sperano di esporre i risultati nel nuovo Grand Egyptian Museum, la cui apertura è prevista per quest'anno. Si ritiene che farà rivivere l'industria del turismo del Paese, che è stata paralizzata dalle massicce proteste nel 2011 e dalla pandemia di coronavirus.

