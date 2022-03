https://it.sputniknews.com/20220321/la-plastica-riciclata-puo-essere-piu-pericolosa-delloriginale-15669429.html

La plastica riciclata può essere più pericolosa dell'originale

I ricercatori della Brunel University di Londra hanno trovato 150 sostanze chimiche che finiscono nelle bevande ricavate da bottiglie di plastica riciclate. 18... 21.03.2022, Sputnik Italia

Le sostanze chimiche conformi al Food Chemicals Code (FCC) si trovano in tutti gli alimenti e le bevande confezionati. A basse concentrazioni, la maggior parte di esse è considerata sicura. Nel loro lavoro i ricercatori britannici hanno riassunto i dati di 91 studi e hanno dimostrato che la concentrazione delle sostanze chimiche nelle bottiglie realizzate con polietilene tereftalato riciclato (PET) potrebbe essere maggiore rispetto alle nuove bottiglie. Gli autori del lavoro ritengono che sia dovuto al processo di riciclaggio.Gli scienziati ritengono che l'aumento della concentrazione sia dovuto alle condizioni in cui le bottiglie in PET vengono prodotte, riempite, conservate e collocate sugli scaffali di magazzini e negozi. La luce solare, l'umidità, l'esposizione al contenuto possono tutti contribuire alla contaminazione.Secondo i ricercatori, il processo per rimuovere le impurità può risolvere il problema. Questa tecnologia comprende tre fasi di lavorazione del materiale: pulizia ad alta temperatura, gas e chimica. Gli scienziati sottolineano che per ottenere il massimo effetto, le aziende di riciclaggio devono migliorare i metodi di raccolta, smistamento e riciclaggio delle bottiglie in PET e i produttori devono creare imballaggi più facili da riutilizzare. Un ulteriore fattore sarà l'eliminazione graduale delle bottiglie in PET da parte dei consumatori, che ridurrà la quantità totale di plastica che circola nel sistema.

