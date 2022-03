Israele, premier Bennett critico su discorso di Zelensky: la Shoah non può essere paragonata a nulla

https://it.sputniknews.com/20220321/israele-premier-bennett-critico-su-discorso-di-zelensky-la-shoah-non-puo-essere-paragonata-a-nulla-15669547.html

Il premier Naftali Bennett ha espresso quanto meno perplessità circa le recenti dichiarazioni del presidente ucraino Vladimir Zelensky in occasione della sua videocall via Zoom indirizzata alla Knesset, in cui ha paragonato la crisi in atto nel Paese Ucraino alla Shoah.Il premier ha poi espresso solidarietà al popolo ucraino, riferendo che nella mediazione tra Russia e Ucraina vi sarebbero progressi, anche se restano divergenze "molto ampie".Il premier ha poi spiegato, ancora sulla mediazione, che "c'è ancora una lunga strada da fare a causa di temi controversi, alcuni dei quali sono fondamentali. Di recente ci sono stati progressi tra le parti, ma il divario è molto ampio", come citato da vari media, in occasione di un convegno organizzato dal sito Ynet.Israele sta agendo "con delicatezza, generosità e responsabilità" nell'attuale crisi in Ucraina, ha aggiunto il primo ministro Naftali Bennett.Ha ricordato che Israele ha inviato aerei sin dai primi giorni con varie tonnellate di attrezzature mediche, medicinali e ha anche accolto nel Paese non solo tutti gli ebrei dell'Ucraina aventi il diritto al rimpatrio ma anche "coloro che ne erano sprovvisti". Stando alle sue informazioni, quindicimila ucraini sono già arrivati ​​in Israele.

