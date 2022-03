https://it.sputniknews.com/20220321/governo-tedesco-riconosce-di-non-poter-rinunciare-al-petrolio-russo-in-questo-momento-15670285.html

Governo tedesco riconosce di non poter rinunciare al petrolio russo in questo momento

Il governo tedesco è ancora convinto che la Germania non possa fare a meno del petrolio russo, ha affermato il portavoce dell'esecutivo Steffen Hebestreit. 21.03.2022, Sputnik Italia

Reuters, citando fonti, sostiene che i Paesi della Ue starebbero lavorando ad un quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia, e stanno anche valutando la possibilità di imporre un embargo petrolifero a Mosca. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, rispondendo alla domanda su quanto sia realistica l'imposizione di un tale embargo e quali misure la Russia è pronta a prendere al riguardo, ha affermato che l'embargo sulla fornitura di petrolio russo potrebbe peggiorare il bilancio energetico in Europa, e gli americani rimarrebbero "da soli", una decisione del genere colpirà tutti. "Il governo rimane convinto di non poter rifiutare di importare petrolio dalla Russia. Questa è la posizione del governo, non ci sono cambiamenti in essa, secondo le mie informazioni", ha detto Hebeshtreit nella conferenza stampa odierna, quando gli è stato chiesto se Berlino continuasse ad escludere l'embargo sul petrolio russo, nonostante le notizie secondo cui nella Ue si starebbe lavorando in questa direzione. Hebeshtreit ha inoltre osservato che tutto ciò che riguarda gli eventi in Ucraina e la reazione della Ue alle azioni della Federazione Russa sarà discusso in una riunione dei leader dell'UE a Bruxelles e il governo tedesco non "anticiperà" l'esito di queste discussioni.

