https://it.sputniknews.com/20220321/crisi-ucraina-renzi-invoca-ruolo-da-protagonista-della-ue-15671826.html

Crisi ucraina, Renzi invoca "ruolo da protagonista" della Ue

Crisi ucraina, Renzi invoca "ruolo da protagonista" della Ue

Secondo il leader di Italia Viva, quello che ha commesso la Russia è "un'aggressione ingiustificata", tuttavia servono trattative per trovare una via d'uscita... 21.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-21T18:03+0100

2022-03-21T18:03+0100

2022-03-21T18:03+0100

matteo renzi

la situazione in ucraina

italia

ucraina

unione europea

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/837/47/8374728_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_baa38dcf9a13c8485fbeee773bf89b7b.jpg

Secondo Matteo Renzi, la crisi ucraina è sfociata in un'aggressione ingiustificata della Russia."In questa vicenda c'è un'aggressione. L'aggressore è la Russia, l'aggredito è l'Ucraina. Chi gioca sulle (complesse) vicende storiche per giustificare l'aggressione sbaglia: nel 2022 nessuna ragione storica può giustificare l'invasione di uno stato sovrano", ha sostenuto nella sua Enews.Tuttavia il leader di Italia Viva è convinto che per far finire la crisi serva avviare la diplomazia. E in questo processo auspica che l'Europa giochi un ruolo chiave, specie in un mondo con l'asse sempre più spostato ad Oriente.Proprio in virtù delle implicazioni geopolitiche del conflitto ucraino, Renzi invoca inoltre un approccio razionale e politico.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

https://it.sputniknews.com/20220312/di-maio-subito-una-tregua-umanitaria-in-ucraina-continuare-a-indebolire-putin-15553655.html

italia

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

matteo renzi, italia, ucraina, unione europea, russia