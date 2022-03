https://it.sputniknews.com/20220321/caro-energia-la-confindustria-si-dice-profondamente-preoccupata-15673469.html

Caro-energia, la Confindustria si dice "profondamente preoccupata"

2022-03-21T19:05+0100

Forte preoccupazione espressa dalla Confindustria per tutto il settore del nord-Italia: Così la Confindustria fa sentire la propria voce unisona di critica alle misure messe in campo dal governo in materia di rincari del settore energetico, con le paventate ripercussioni su tutto il comparto industriale, tramite le parole dei 4 presidenti per la regione Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Francesco Buzzella (Confindustria Lombardia), Enrico Carraro (Confindustria Veneto) Pietro Ferrari (Confindustria Emilia-Romagna), Marco Gay (Confindustria Piemonte) hanno sostanzialmente alzato così il tono dello scontro sul tema, parafrasando, indicando nella crisi attuale una forte preoccupazione per un rischio paralisi, come traspare dal loro intervento rivolto al governo:Confindustria punta il dito sulle speculazioni presunte, su cui la magistratura sta per altro indagando, e sul sistema fiscale, auspicandone una semplificazione:Forte perplessità infine, espressa anche per quel che riguarda il tanto auspicato passaggio alle nuove forme di approvigionamento energetico "green", e agli interventi in tal senso in seno al Pnrr, sottolineando come il Paese necessiti di un "vero e proprio Piano Energetico nazionale che preveda un nuovo mix di forniture e fonti. Occorre accelerare la realizzazione degli impianti di rinnovabili sbloccando, nell'interesse nazionale, gli iter autorizzativi, oggi di fatto bloccati in molti ambiti ed aree", con focus su nuove auspicate esplorazioni e l'implementamento degl impianti di rigassificazione:

