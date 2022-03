https://it.sputniknews.com/20220321/21-marzo-giornata-mondiale-del-tiramisu--15669335.html

21 marzo: giornata mondiale del Tiramisù

Il 21 marzo si festeggia il dolce italiano più famoso del mondo, con l'immancabile disputa sulle origini di una delle eccellenze del made in Italy. 21.03.2022, Sputnik Italia

Oggi viene celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Tiramisù, dolce italiano più famoso in tutto il mondo, nella sua versione classica a base di caffè su base di savoiardi e mascarpone, ma anche in quelle meno classiche, come la variante alle fragole, l'importante è che venga rispettata "la base".Così oggi trionfa la celebrità di questo importante dolce che ogni giorno compare sui migliori menù di tutto il mondo; conteso nell'origine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con la leggenda che lo vuole inventato per un colpo di genio al ristorante "Alle beccherie" di Treviso, che lo lancia una prima volta nel lontano 1970, e di cui il presunto ideatore-scopritore è purtroppo recentemente scomparso. Altri ne riportano le origini ad un periodo più lontano, che si perde nelle leggende, dove vediamo tra le più affermate, la dizione che lo vuole nato in quel di Siena, nel lontano XVII, con il nome di "Zuppa del Duca", o ancora recentemente con il rivale in fatto di dolci, almeno, Friuli, che ne segnala la presenza al ristorante "Roma" di Tolmezzo, ad Udine, già negli anni '50.Un particolare: la presenza nella ricetta rigorosamente dichiarata come più originale, del mascarpone, formaggio tipicamente lombardia, ne collocherebbe in realtà l'illustre nascita ben più a settentrione. Già conosciuta la Zuppa inglese, primo dolce al cucchiaio, originario di Ferrara e risalente al lontano '700.Sul nome appare piuttosto ovvio come sia legato al forte apporto calorico, capace appunto di "tirare sù", sebbene non manchino in tal senso richiami più "afrodisiaci".Tante le varie ricette sul tema che riempono il web, quello che è importante è oggi celebrarne i fasti nela sua Giornata Mondiale, magari accompagnandolo con buon caffè.

