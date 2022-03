https://it.sputniknews.com/20220321/13-navi-della-nato-dirette-a-stoccolma-15664203.html

13 navi della NATO dirette a Stoccolma

13 navi della NATO dirette a Stoccolma

Tredici navi da guerra provenienti da diversi Paesi della NATO si stanno dirigendo a Stoccolma dopo esercitazioni militari, riporta il quotidiano svedese... 21.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-21T07:24+0100

2022-03-21T07:24+0100

2022-03-21T07:24+0100

svezia

mondo

sicurezza

geopolitica

nato

navi

mare del nord

ucraina

germania

paesi baltici

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/13187802_0:143:1200:818_1920x0_80_0_0_267d1442a20d8e774dc4fe02510489fd.jpg

Le navi da guerra includono 9 navi tedesche e 4 navi dei Paesi baltici che sono in viaggio verso il porto di Frihamnen dopo un'esercitazione, ha detto domenica il quotidiano citando l'esercito svedese. Secondo l'Aftonbladet, il movimento delle navi non ha nulla a che fare con la situazione in Ucraina.Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato domenica che gli Stati membri stanno rafforzando il loro sostegno all'Ucraina.Alla fine del mese scorso, la Russia ha lanciato un'operazione speciale in Ucraina dopo che le Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk (DPR e LPR) hanno chiesto aiuto per difendersi dalle forze di Kiev. La Russia ha affermato che l'obiettivo della sua operazione speciale è smilitarizzare e "denazificare" l'Ucraina e che solo le infrastrutture militari sono prese di mira: la popolazione civile non è in pericolo. Mosca ha ripetutamente sottolineato di non avere in programma di occupare l'Ucraina.

https://it.sputniknews.com/20220320/grecia-attivisti-imbrattano-di-vernice-rossa-una--fregata-canadese-allingresso-del-pireo-15651480.html

svezia

mare del nord

ucraina

germania

paesi baltici

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

svezia, mondo, sicurezza, geopolitica, nato, navi, mare del nord, ucraina, germania, paesi baltici, jens stoltenberg, segretario generale della nato, esercitazioni