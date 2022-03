https://it.sputniknews.com/20220320/trattative-russia-ucraina-ankara-segnala-progressi-su-questioni-critiche-15655704.html

Trattative Russia-Ucraina, Ankara segnala progressi su questioni critiche

Trattative Russia-Ucraina, Ankara segnala progressi su questioni critiche

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha annunciato che Mosca e Kiev hanno raggiunto una certa convergenza di posizioni su questioni importanti, tra... 20.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-20T12:00+0100

2022-03-20T12:00+0100

2022-03-20T12:00+0100

la situazione in ucraina

mondo

politica

russia

ucraina

turchia

mosca

kiev

ankara

diplomazia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/386/42/3864264_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_9549dcd0e3394eb67fa256164e9376a9.jpg

Il ministro degli Esteri turco ha aggiunto che Ankara desidera ospitare un vertice trilaterale dei presidenti di Turchia, Russia e Ucraina.La Russia ha annunciato l'inizio di un'operazione militare speciale in Ucraina la mattina di giovedì 24 Febbraio. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che lo scopo dell'operazione è la "protezione delle persone che sono state vittima di violenza e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni".Per questo motivo, ha detto, si deve effettuare una "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", oltre che assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" del Donbass.Con il supporto delle forze armate della Federazione Russa, i gruppi della DPR e della LPR proseguono la loro avanzata. Tuttavia, non è prevista l'occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.La Russia e l'Ucraina hanno già svolto tre round di colloqui in Bielorussia. Nel corso del secondo round, le parti hanno raggiunto un'intesa sui corridoi umanitari per l'evacuazione dei cittadini, nonché sulla consegna di cibo e medicinali. Ora le trattative proseguono in modalità videoconferenza ogni giorno.Il capo della delegazione russa alle trattative Vladimir Medinsky aveva dichiarato che lo status neutrale dell'Ucraina e il suo non ingresso nella NATO sono i temi su cui Mosca e Kiev hanno avvicinato il più possibile le loro posizioni negoziali. Ha aggiunto che Mosca e Kiev sono "a metà strada" sulla questione della "smilitarizzazione" dell'Ucraina nel quadro del processo negoziale in corso. Commentando il tema della "denazificazione" ai colloqui, Medinsky ha affermato che i funzionari di Kiev ritengono di non avere gruppi armati nazisti e che questo "non è un argomento per l'Ucraina contemporanea". Medinsky ha anche fatto notare che il popolo del Donbass dovrebbe decidere da solo la questione della gestione dei territori in cui vive.Medinsky aveva anche detto che si potrà pianificare un incontro tra i presidenti Putin e Zelensky solo dopo l'approvazione del testo di accordo tra i due Paesi.

russia

ucraina

turchia

mosca

kiev

ankara

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, russia, ucraina, turchia, mosca, kiev, ankara, diplomazia, geopolitica, incontro, dichiarazioni, mevlüt çavuşoğlu