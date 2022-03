https://it.sputniknews.com/20220320/specialisti-della-nato-arrivano-in-slovacchia-per-schierare-sistemi-di-difesa-aerea-patriot-15657277.html

Specialisti della NATO in Slovacchia per schierare sistemi di difesa aerea Patriot

Specialisti della NATO in Slovacchia per schierare sistemi di difesa aerea Patriot

Le unità della NATO stanno arrivando in Slovacchia per dispiegare nel Paese i sistemi di difesa aerea Patriot, ha riferito domenica il canale televisivo TA3... 20.03.2022, Sputnik Italia

"Le unità che dispiegheranno i sistemi di difesa aerea Patriot hanno iniziato ad arrivare in Slovacchia, questo processo proseguirà nei prossimi giorni. Il complesso sarà temporaneamente shierato presso la base aerea di Sliac", ha affermato Nagy, ringraziando gli specialisti tedeschi e olandesi per l'aiuto nel collocare il complesso.Al contempo, Nagy ha sottolineato che i nuovi sistemi non sono un sostituto per il complesso S-300 attualmente in servizio delle Forze armate della repubblica.Gli utenti dei social network condividono filmati in cui i sistemi Patriot si dirigono verso la Slovacchia.In settimana il ministero della Difesa slovacco aveva affermato che il suo paese è pronto ad inviare i sistemi di difesa aerea S-300 in Ucraina ma solo dopo aver ricevuto dagli Stati Uniti o da altri alleati della NATO dei sostituti adeguati.

